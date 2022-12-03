Diyarbakır'da Kürtçeyi seçen 120 öğrenciye tablet

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Kürtçe seçmeli dersini seçen 120 öğrenciye tablet dağıttı.

Kürtçenin Kurmanci ve Zazaki lehçelerinde verilen seçmeli ders için yürütülen kampanyaya DTSO da destek vermiş, Kürtçe ders seçip Kürtçe bir hikaye yazan 100 öğrenciye tablet verilmesi kampanyası başlatmıştı.

Kampanyaya 120 öğrenci başvurdu. Bugün yapılan törende öğrencilere tabletleri dağıtıldı.

Törende bir konuşma yapan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, anadili kullanımının her alanda geliştirilmesi gerektiğini, anadilde eğitimin de olmazsa olmazlar arasında yer aldığını vurguladı.

Kürtçe seçmeli dersi değerli bulduklarını ifade eden Kaya, Kürtçe öğretmenlerinin atamalarının da bir an önce yapılması gerektiğini ifade etti.