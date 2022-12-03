Binlerce ton Kürdistan narı ihracat için hazır

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani Twitter hesabından, Halepçe narlarını Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) taşıyan bir görselle, “Sözümüzü tuttuk” ifadesini paylaştı.

500 tonluk ilk ihracat, Halepçe’nin “salexani” ve Zaho’nun “ermşite” ve “mehdawi” cinsi narlarından oluşuyor.

Halepçe’nin tadıyla ünlü “salexani” narı, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan kalite kontrol testi sonrası ihracat için onay aldı. Halepçe’de yılda 30 bin ton nar hasadı yapılıyor.

K24 Halepçe muhabiri Evin Ata, bölgedeki bir iş insanının, yurt dışına gönderilmek üzere binlerce ton narın hazır olduğunu aktardığını bildirdi.

İlk sevkiyatta Zaho’dan 300 tonluk ürün yer aldı.

Zaholu iş insanı İdris Enwer, “Mısır ve Türkiye narı Kürdistan Bölgesi narıyla yarışıyor ancak testlerde bizim narımızın daha iyi olduğu ortaya çıktı” dedi.

Yabancı alıcıların daha önce Zaho’ya ziyarette bulunduğunu kaydeden İdris Enwer, ilk siparişi istenilen kalitede teslim ettiklerini ve binlerce ton narın daha ihraç edilmeyi beklediğini söyledi.