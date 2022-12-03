Politika

İki Kürt bakan Irak Parlamentosu’nda güven oyu aldı

Irak Parlamentosu’nda yapılan oylamada iki Kürt isim, İmar ve İskan Bakanı ve Çevre Bakanı olarak güven oyu aldı.
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Irak Irak Parlamentosu güven oyu

BAĞDAT (K24)

Irak Parlamentosu’nda bugün yapılan oturumda, Bengin Rekani İmar ve İskan Bakanı, Nizar Amedi ise Çevre Bakanı olarak oy çokluğuyla güven oyu aldı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, 1 Aralık’ta parlamentoya gönderdiği yazıda, kabineye aday gösterilen iki bakan için güven oylaması yapılması talebinde bulunmuştu.

13 Ekim’de Irak Cumhurbaşkanı Latif Reşid, Muhammed Şiya Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Sudani hükümetinin programı ve 21 bakan güven oyu almıştı.

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