Erdoğan’dan Urfa’da 8 maddelik mesaj

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Urfa’da toplu açılış töreninde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Vekalet savaşı yürütenleri görüyorsunuz. Bunu yapanlar Türkiye'nin kendi sınırlarını güvenliğe almasına karşılar. Terör örgütü bulduğu her fırsatta ülkemize saldırıyor. Bugün Türkiye eski Türkiye değil. Askeri vizyonlarını kendi belirleyen, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir Türkiye var. Türkiye artık kararlarını kendi iradesiyle vermekte” dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekonomi, diplomasi, terörle mücadele ve mülteci kardeşlerimize gönüllerimize açmak. Bizde ayrım var mı? Bay Kemal bilmeyebilir ama biz biliriz. O ne ensardan anlar, ne muhacirden anlar. Suriye'deki Kürt de, Arap da bizim kardeşimiz.”

8 MADDELİK MESAJ

Konuşmasında 8 madde sıralayan Erdoğan, şunları ifade etti:

“Küresel krizler sebebiyle yaşanan olumsuzluklar sakın sizleri ümitsizliğe sevk etmesin. Mesajlarımızı net bir şekilde verelim. Bir, 2023 seçiminde bir dönem daha Cumhurbaşkanı olarak bu kardeşinizi görevlendirmeye var mısınız? İki, Meclis'te çoğunluğu elde ederek yasama faaliyetlerini sürdürmeye biz hazırız. Siz de görevi vermeye hazır mısınız? Üç, Türkiye ekonomisi modelini başarıya ulaştırarak insanlarımızın hayatını zorlaştıracak sıkıntıları geride bırakacağız. Biz üretimimizle istihdamımızla ihracatla büyümeye hazırız. Bu görevi vermeye hazır mısınız? Dört, güney sınırları boyunca 30 km'lik güvenlik şeridini muhakkak tamamlayacağız. Terör örgütü ve onun yularını elinde tutanların yaptıkları saldırılar bu kararlılıktan döndüremeyecek. Beş, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına dahil edeceğiz. Altı, yönetim sistemimizi geliştireceğiz. Eski Türkiye güzellemesi yapanların tek dertlerinin 6'lı masada olduğu gibi bir şeyler dağıtmakla meşguller. Yedi, tek becerileri kendi partilerindeki iktidarlarını sürdürmek olanların Türkiye'ye verecekleri hiçbir şey olmadığını ispatlayacağız. Sekiz, kapalı devre parti toplantılarında belki işe yarayabilen yalan ve iftira siyasetinin gerçek hayatta karşılığı bulunmadığını anlatmaya var mıyız?”