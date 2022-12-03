ABD: DSG’yle ortak devriyeleri durdurduk

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün yaptığı açıklamada, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ile Rojava ve Suriye'deki ortak askeri devriyelerini durdurduğunu açıkladı.

Komutanlık, devriyelerin 'özellikle cezaevleri çevresinde' kısıtlı bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Merkez Komutanlık sözcüsü Albay Joe Buccino, konuyla ilgili açıklamasında "DSG, Hol Kampı, gözaltı tesisleri ve cezaevlerinde devriye gezmeye ve güvenliği sağlamaya devam ediyor. DAİŞ, bölgesel güvenlik ve istikrar için bir tehdit olmaya devam ediyor. DAİŞ'in kalıcı yenilgisine bağlı kalmaya devam ediyoruz ve gelecekte DAİŞ'e karşı operasyonların yeniden başlamasını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

DSG, DAİŞ’E KARŞI OPERASYONLARI DURDURDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

DSG Sözcüsü Aram Henna dün, Türkiye’nin Rojava’da gerçekleştirdiği hava operasyonları ve olası kara harekatı nedeniyle ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon ile birlikte DAİŞ’e karşı operasyonları durdurduklarını açıklamıştı.

DSG Genel Komutanı Mazlum Abdi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, DAİŞ karşıtı tüm askeri hareketliliği durdurduklarını duyurmuştu.

Abdi, Türkiye’ye karşı savaşmakla meşgul olduklarını ve DAİŞ’e karşı savaşmayacaklarını belirtmişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da “Türkiye'nin güvenlik kaygılarını” anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rojava’ya yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söylemişti.

DAİŞ’le mücadele operasyonlarının devam edip etmediğine yönelik soru üzerine Ryder, "DAİŞ ile mücadele devam ediyor. Sahada devriyelerimizin sayısını azalttık" ifadelerini kullanmıştı.

Ryder, DSG’nin Türkiye'nin operasyonları üzerine devriyelerini azalttığını, ABD'nin de buna paralel olarak devriye sayılarını düşürdüğünü belirtmişti.