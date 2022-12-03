Peşmerge Bakanlığı yapısal reformlar çerçevesinde 2 tümen kuruyor

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı’nın yapısal reform planlarını uygulama süreci kapsamında 2 askeri tümen kurma çabası içerisinde olduğu bildirildi.

K24’e konuşan Peşmerge Bakanlığı Enformasyon Ofisi Müdürü Osman Muhammed, “70'inci ve 80'inci birliklerden 22 tugay şimdiye kadar Peşmerge Bakanlığı'na devredildi” dedi.

70 ve 80 birliklerinin birleştirilmesinin aşama aşama ilerlediğini kaydeden Muhammed, son olarak 2 tümenin kurulması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Muhammed, Peşmerge Bakanlığı’nın söz konusu 2 tümeni oluşturma sürecinde olduğunu bildirdi.

Geçtiğimiz günlerde K24’e konuşan Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, "Plana göre, önümüzdeki dört yıl içinde tüm Peşmerge güçleri Peşmerge Bakanlığı çerçevesinde birleştirilecek" demişti.

Geçtiğimiz 23 Ekim’de Peşmerge Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral İsa Uzeyr, 70 ve 80 güçlerinin temsilcilerinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki Uluslararası Koalisyon temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirmişti.

Toplantıda söz konusu 2 tümenin oluşturulması konuşulmuştu.