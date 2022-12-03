Kılıçdaroğlu 'yeni vizyon' belgesini açıkladı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’ndeki 'yeni vizyon' toplantısında, Türkiye’yi ekonomik krizden çıkaracak istikrarlı büyüme modelini açıkladı.

Partisinin vizyon belgesini açıklayan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından satır başlıkları şu şekilde;

Tek adama değil, yeni bir Türkiye hayaline ve yeni bir siyaset üstü anlayışa oy isteyeceksiniz.

Türkiye, cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir daha kutuplaşmış dönemler yaşamayacak.

Ülkemizin üzerine çöken kara bulutları dağıtıp Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaşma ve onu aşma kararını bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz.

Bugün yepyeni bir güçbirliği ile tanışacaksınız.

Bay Kemal, çıktığı yoldan asla geri adım atmaz.

Kısa bir süre sonra da Almanya'ya gideceğim. Seyahatlerimde ve sonrasında bahsettiğim bu 70 değerli isimle tek tek görüştüm. Onları siyaset üstü güç birliğine katılmaları için davet ettim. Elimizde üç büyük güç var; bize inanan halkımız, siyasi gücümüz ve dostlarımızla kurduğumuz siyaset üst güç birliğimiz. bizler siyasi ve siyaset üstü, rozetli veya rozetsiz unutmayın hepimiz ülke için vatan için birlikteyiz.

Bu değerli 70 kişi, Türkiye için 24 saat çalışan bir güç birliği olacak. Devlet 7 gün 24 saat çalışacak. Zamanın, mekanın, enlemlerin, boylamların ötesinde kesintisiz üreten bir Türkiye'yi şimdiden inşa etmeye başlıyorum. bu 70 değerli isim ne bir kişi için ne bir parti ne de iktidar için çalışacaklar.

Siyaset üstü bir beyin takımı oluşturduk.

Cumhuriyet kendi özünden başlayarak yeniden şahlanacak.

Bugün dinleyeceğiniz sadece bir krizden çıkma programı olmayacak. Orası evvelallah daha kolay olacak. Asıl zor olan ülkenin yeniden bir yapısal krize girmesini kalıcı olarak engellemek.

Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştırma ve onu aşma kararlılığını bugün bir adım daha ileriye taşıyoruz. Türkiye'yi kurumları yeniden inşa edilmiş, sistemi yasal çerçeveye oturtulmuş, bölgesinde barışın ve refahın merkezi haline gelmiş bir Türkiye inşa edeceğiz.