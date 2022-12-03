Macron: Putin ile Ukrayna'daki nükleer enerji durumunu görüşmeyi planlıyorum

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna demecinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajannsı (UAEA) Genel Direktörü ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.

Macron, "UAEA genel girektörü ile yapacağım görüşmenin ardından Başkan Putin ile Ukrayna’daki sivil amaçlı nükleer enerjiyle ilgili durumu görüşmeyi planlıyorum" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in programında Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapmasının şu an için yer almadığını söyledi.