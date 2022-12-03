Politika

Macron: Putin ile Ukrayna'daki nükleer enerji durumunu görüşmeyi planlıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Emmanuel Macron Vladimir Putin Fransa kremlin

HABER MERKEZİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, TF1 televizyonuna demecinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajannsı (UAEA) Genel Direktörü ile görüştükten sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki sivil amaçlı nükleer enerji konusunu görüşmeyi planladığını söyledi.

Macron, "UAEA genel girektörü ile yapacağım görüşmenin ardından Başkan Putin ile Ukrayna’daki sivil amaçlı nükleer enerjiyle ilgili durumu görüşmeyi planlıyorum" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Vladimir Putin'in programında Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapmasının şu an için yer almadığını söyledi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv