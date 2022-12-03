TBB Başkanı Sağkan: Demirtaş'ın Öcalan'la görüşmesi hukuken mümkün değil

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Kütahya Barosu Staj Merkezi’nin sekizinci dönem açılışında yaptığı konuşmada, HDP'nin cezaevinde tutulan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Abdullah Öcalan ile görüşme talebine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sağkan, "Hukuki çerçevede baktığımda zaten cezaevinde ceza muhakemesi kanunu gereği tutuklu yahut hükümlü bulunan bir kişinin bir başka hükümlüyle görüşmesine izin verecek, izin sağlayacak bir düzenlememiz mevcut değil. Haliyle bu taleplerin ülkenin içerisinde bulunduğumuz seçim sürecinde seçime gidilirken politik olarak bir yerlere tekabül etmesi mümkün olabilir, siyaseten bir anlam içeriği olabilir. Ancak hukuken baktığımızda bu tür taleplerin bizim hukuk sistemimizde karşılanmasının mümkün olmadığını rahatlıkla ifade edebilirim" dedi.

ADALET BAKANLIĞI'NA BAŞVURUDA BULUNMUŞTU

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş, Adalet Bakanlığı’na Abdullah Öcalan ile SEGBİS yoluyla görüşme başvurusunda bulunmuş; "Öcalan'a yapılan tecritin hukuka aykırı bir uygulama olduğunu ve sonlandırılması gerektiği" görüşünü belirterek, "İmralı Cezaevinde uygulanan politikalara kalıcı şekilde son verilmesi için avukat ve siyasetçi kimliğimle, bulunduğum Edirne F Tipi Cezaevinden, SEGBİS marifetiyle Abdullah Öcalan ile görüşmeyi, sonrasında da kendisinin, ailesi ve avukatları ile düzenli görüşebilmesinin sağlanmasını talep ediyorum" ifadelerine yer vermişti.