İran başörtüsü konusunda reforma hazırlanıyor

HABER MERKEZİ

İran, ülkede patlak veren olayların ardından başörtüsü konusunda reforma hazırlanıyor.

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, Devrim Yüksek Konseyi'nin bu konuda çalışma yürüttüğünü bildirdi.

IRNA'nın aktardığı habere göre Kum'da konuşan Muntazeri, konseyin başörtüsü konusunu incelediğini çalışmanın kısa bir süre içerisinde neticeleneceğini kaydetti.

Muntazeri, “Meclis ve Devrim Yüksek Konseyi, sonuçları önümüzdeki günlerde belli olacak olan başörtüsü konusu üzerinde çalışıyor ve inceliyor” dedi.

Kararın ‘belli tedbirler çerçevesinde alınacağını’ söyleyen Muntazeri, çalışmaların 15 güne kadar sonuçlanacağını belirtti.

‘Ahlak polisi’ olarak bilinen İrşad Devriyeleri’ne de değinen Muntazeri, söz konusu kolluk birimini ‘sosyal güvenlik polisi’ olarak niteledi.

İranlı başsavcı, “Yargı sistemi sosyal güvenlik polisini kapatmaya çalışmıyor. Son olaylardan sonra, güvenlik ve kültür kurumları soruna ihtiyatlı bir çözüm arıyor” dedi.

Başsavcı Muntazeri, güvenlik ve kültür kurumlarının meseleye ihtiyatlı bir çözüm aradığını ifade etti.

İran'da halihazırda başörtüsü zorunluluğu bulunmasına rağmen, bu zorunluluk kadınların saçları görünecek bir biçimde başlarına bir şal örtmesini kapsıyor.

Reform girişimleri kapsamında bu zorunluluğun kaldırılmasından ziyade, ahlak polislerinin yetki alanının daraltılmasının gündemde olduğu ifade ediliyor.