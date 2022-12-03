Başbakan: Kürdistan Bölgesi ürünleri artık birçok Körfez ülkesinde mevcut

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil’de Family Mall Alışveriş Merkezi’ni ziyaret ederek, Carrefour’da satılan Kürdistan Bölgesi’nin yerli narını satın aldı.

Söz konusu alışveriz merkezinde gazetecilere açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Halepçe ve Zaho'dan yabancı ülkelere nar ihracatı, Kürdistan Bölgesi'ndeki çiftçilere yeni bir kapı açtı. İlk kez nar ihracatı yapılıyor” dedi.

Başbakan, “Kürdistan Bölgesi'nin yerel ürünlerini ilk defa ihraç edebildik. Bu daha önce verdiğimiz bir sözdü ve şimdi bu sözü çok şükür tuttuk” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi çiftçilerine yeni bir kapının açıldığını ve bölgenin diğer tarım ürünlerinin ihracatının da önünün açıldığını bildiren Başbakan, “Bu sefer Körfez'e nar gönderdik ve bu başlangıç, bundan sonraki aşamalarda incir, üzüm, elma ve bal ihraç etmeyi düşünüyoruz. Kürdistan Bölgesi ürünleri artık birçok Körfez ülkesinde mevcut” dedi.

Avrupa pazarının Kürdistan Bölgesi üreticilerine açılması için temasta olduklarını söyleyen Başbakan, Yerli ürünlerin ihracı konusunu Avrupalılarla görüştüklerini ifade etti.

Kürdistan Bölgesi çiftçilerinin ürünlerini pazara sunduklarını ve çiftçilerin ürünlerini artırabileceklerini belirten Başbakan, “Bu kapı ilk kez Kürdistan halkına ve çiftçilere açılmıştır. Bu da bir başka gelir kaynağı ve tarım sektörünün gelişmesi için önemli bir konu” dedi.

Sürecin başarılı olması için gösterdiği çabalardan ötürü Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Begerd Talabani ve ekibine teşekkür eden Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu hamle, Kürdistan Bölgesi'nin tarım sektöründe büyük ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Çiftçilerimize yardım etmeye ve halkımıza başka gelir kaynakları sağlamaya devam edeceğiz. Bu dönemde daha fazla çiftçinin tarıma yöneldiğini gördük. Ayrıca tarım sektörüne daha fazla yatırım çağrısında bulunuyorum, çünkü çiftçilerin ürünlerini ihraç etmek için iyi bir fırsat var.

Dış pazar kapılarının açılması çiftçi ürünlerinin satışı için bir garantidir. Tarım Bakanlığı çiftçilere yardım etmeye çalıştı ve bazı tarımsal ürünler üzerindeki gümrük vergilerini kaldırdı. Çiftçilere elektrik kira ve ücretlerinde yardımcı olundu. Petrol ve gaz gelirlerinin yanı sıra Kürdistan Bölgesi'nin gelirlerini çeşitlendirmek istediğimizi söyledik. Kürdistan Bölgesi için gelir kapısı olacak tarım ürünlerini başka alanlarda da görmeyi umut ediyoruz.

Şimdiye kadar bu ürünler beş Körfez ülkesine ihraç edildi. Avrupa ülkeleri ile görüştük, İngiltere ve İsveç'e ihraç edeceğiz. Almanya, İtalya ve diğer birçok Avrupa ülkesiyle görüştük. Bu, pazarı Kürdistan Bölgesi ürünlerine açmak için devam eden bir süreç olacak.”