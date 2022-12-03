Başkan Barzani’den Kürt bakana: İyi çalışmalarla vatandaşın gönlünü kazanın

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Irak İmar ve İskan Bakanı olarak Irak Parlamentosu’nda güvenoyu alan Bengin Rekani’yi tebrik etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Irak İmar ve İskan Bakanı Bengin Rekani, bakan olarak güvenoyu almasının ardından Başkan Barzani’nin kendisini kutladığını söyledi.

Rekani paylaşımında, “Başkan Barzani, Irak'ın tüm vilayetlerine ayrım gözetmeksizin hizmet etmem için her türlü çabayı göstermem hususunda talimat verdi” dedi.

Bengin Rekani, Başkan Barzani’nin “İyi çalışmalarla vatandaşın gönlünü kazanın” tavsiyesinde bulunduğunu bildirdi.

Irak Parlamentosu’nda bugün yapılan oturumda, Bengin Rekani İmar ve İskan Bakanı, Nizar Amedi ise Çevre Bakanı olarak oy çokluğuyla güvenoyu almıştı.

Irak hükümetinde söz konusu 2 isimle birlikte toplamda 4 bakan bulunuyor.