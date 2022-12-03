Politika

İsveç'in iade ettiği Kürt mülteci Mahmut Tat tutuklandı

İsveç’in hakkında verdiği ‘Türkiye’ye sınır dışı’ kararı nedeniyle tutuklayarak Türkiye'ye iade ettiği Kürt mülteci Mahmut Tat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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türkiye Mahmut Tat İsveç kürt mülteci

HABER MERKEZİ

İsveç'te önceki gün gözaltına alınan Mahmut Tat, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Başkent Stockholm'deki Arlanda Havalimanı'ndan havalanan tarifeli uçakla dün akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na götürüldü. 

Gazeteduvar'da yer alan habere göre polislerce uçaktan alınan Tat, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçirilen Tat'ın gece, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'nde gözaltında tutuldu.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tat öğle saatlerinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Tat daha sonra 'PKK üyeliği' iddiasıyla tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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