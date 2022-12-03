Politika

Başika’daki TSK üssüne füze saldırısı

Ninova’ya bağlı Başika kasabasında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri üsse füze saldırısı gerçekleşti.
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kürdistan Başika TSK Askeri üs Ahrar el-Irak Ninova Zelkan

ERBİL (K24)

Akşam saatlerinde Musul’un 20 km kuzeydoğusunda bulunan Başika’daki TSK üssü füze saldırısına maruz kaldı.

Zelkan Nahiyesi Sorumlusu Muhammed Emin, bölgede bulunan TSK askeri üssüne füze saldırısı gerçekleştiğini bildirdi.

Zelkan askeri üssünde Türkiye askerleri bulunuyor.

Öte yandan, saldırının sorumluluğunu Ahrar el-Irak isimli grup üstlendi.

Ahrar el-Irak’tan yapılan açıklamada, bu akşam 4 adet Grad 122 mm füzesiyle TSK üssünü hedef aldıklarını duyurdu.

Açıklamada, saldırının saat 21:00’de gerçekleştiği belirtildi.

 

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