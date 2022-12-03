Politika

Azerbaycan’dan İran’a nota

Azerbaycan, İran vatandaşlarının Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına yasa dışı giriş yapmasıyla ilgili İran'a nota verdi.
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HABER MERKEZİ

Azerbaycan, İran vatandaşlarının Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına yasa dışı giriş yapmasıyla ilgili İran'ın Bakü Büyükelçilğine nota verdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ’da 14 İran vatandaşının Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına yasa dışı giriş yapmasıyla ilgili Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından İran'ın Bakü Büyükelçiliğine nota gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan topraklarına yabancı uyruklu kişilerin yaptığı ziyaretlerin Azerbaycan’ın kanunları, egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkeleri çerçevesinde belirlenen kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekildiği kaydedildi.

Son zamanlarda 14 İran vatandaşının, sınır geçiş noktalarının dışında, yasal olmayan yollarla Rus barış gücü birliğinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarına girdiği hakkında bilgiler paylaşılıyordu. 

İran ile Azerbaycan arasında İsrail’le ilişkiler konusunda da bir süredir gerilim yaşanıyor.

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