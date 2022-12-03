Politika

ABD Donanması, Umman Körfezi'nde silah yüklü bir gemiyi durdurdu

ABD Donanmasının Umman Körfezi'nde silah yüklü bir gemiyi durdurduğu bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu ABD Umman Körfezi İran Yemen Husiler

HABER MERKEZİ

ABD, Umman Körfezi'nde durdurulan bir balıkçı teknesinde 50 ton patlayıcı ve birçok yasa dışı silah yakaladı.

ABD Deniz Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık'ta Umman Körfezi'nde bir balıkçı teknesinin durdurulduğu belirtildi.

Teknenin İran-Yemen hattında durdurulduğuna işaret edilen açıklamada, teknede 50 ton mühimmat mermisi, füze ve roket ekipmanı bulunduğu aktarıldı.

ABD Donanması Merkez Komutanı Brad Cooper, yaptığı açıklamada, bu teknenin bir ay içinde yakalanan ikinci tekne olduğunu belirterek "Bu, İran'ın kaçak yollardan ölümcül silahlar taşıdığı ve bölgede istikrarı bozduğunun önemli bir göstergesidir" yorumunda bulundu.

Yemen'deki Husilere doğrudan ya da dolaylı olarak silah satımı, sağlanması ya da transferinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2216 sayılı kararının ve uluslararası hukukun ihlali olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD 5. Filosu'nun 8 Kasım'da da Yemen'e patlayıcı taşıyan başka bir tekneyi durduğuna işaret edildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv