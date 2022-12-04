Arjantin Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

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Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadele, Arjantin'in kontrolünde başladı. Çok adamla rakip yarı sahada olan 'Tangocular', aradıkları net fırsatları yakalamakta ise zorlandı.

Kilidi açan isim ise 35. dakikada Lionel Messi oldu. Sağ kanatta topla buluşan Messi, ceza sahası önündeki De Paul'e pasını verip ceza sahasına hareketlendi. De Paul'ün ceza sahasına yerden gönderdiği topu Otamendi, Messi'nin önüne bıraktı. Messi de ayak içiyle yerden yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Arjantin, ikinci golünü 58. dakikada buldu. Avustralya kalecisi Ryan topu uzaklaştırmakta gecikince Alvarez, topu kaptı ve yakın mesafeden yaptığı vuruşla topu boş kaleye gönderdi.

Avustralya tur için umutlandığı golü 77. dakikada attı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Goodwin, ceza sahası dışından gelişine gelen topa çok sert vurdu, savunmada Fernandez'e çarparak yön değiştiren top ağlara gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Arjantin çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Arjantin çeyrek finalde, ABD'yi eleyen Hollanda ile eşleşti. 9 Aralık Cuma günü yapılacak çeyrek final karşılaşması, Lusail Stadı'nda oynanacak.

MESSİ, MARADONA'YI GEÇTİ

Avustralya karşısında fileleri havalandıran Messi, Dünya Kupalarındaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Messi, şampiyonada 8 golü bulunan Arjantin efsanesi Diego Armando Maradona'yı geride bıraktı.

Messi, 10 golüyle Arjantin'in Dünya Kupalarındaki en golcü ismi Batistuta ile arasındaki farkı da 1'e indirdi.

Messi ayrıca, Dünya Kupalarında 8 gol atan Cristiano Ronaldo'yu da geçmeyi başardı.

Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadeleyi 45 bin 32 taraftarın izlediği açıklandı.