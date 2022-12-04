ABD’den Türkiye’ye Rojava’yla ilgili bir mesaj daha

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ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory W. Meeks ve üye Michael McCaul tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’da sivillerin ölümüne ve yaralanmalarına yol açan bombalı saldırı nedeniyle Türkiye’nin meşru ulusal güvenlik kaygılarına sahip olduğu belirtildi.

DAİŞ’le mücadelenin kritik çabaları karşısında Türkiye’nin Demokratik Suriye Güçleri’ne yönelik son saldırılarının derin endişeye yol açtığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, DAİŞ Karşıtı Küresel Koalisyon'un bu hain terörist grubun kalıcı yenilgisini sağlama kabiliyetini baltalayacak veya Suriye'deki sivillerin yaşamlarını ve geçim kaynaklarını tehdit edecek her türlü eylemden kaçınmaya çağırıyoruz."

ABD’DEN GELEN DİĞER MESAJLAR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder da “Türkiye'nin güvenlik kaygılarını” anladıklarını ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Rojava’ya yönelik operasyonlarından kaygı duyduklarını söylemişti.

Benzer bir açıklama da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby’den gelmişti.

Kirby, "Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DAİŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de DAİŞ ile mücadele eden askerlerimiz var. Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve DSG'ye destek veriyor" demişti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefonda görüşen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise, ABD'nin Rojava’da düzenlenecek yeni operasyona güçlü bir şekilde karşı olduğunu, askerlerinin hayatını tehlikeye atan hava operasyonlarının durması gerektiğini iletmişti.