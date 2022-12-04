Kerkük’teki Türkmenler 140. Madde’nin uygulanmasına karşı çıktı

BAĞDAT (K24)

Dün Bağdat’ta bir basın toplantısı düzenleyen Kerkük’teki Türkmen parti ve çevreleri, 140. Madde’nin uygulanmasına karşı olduklarını belirterek, Iraklı güçlerden gizli bir anlaşma yapmalarını istedi.

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan, 140. Madde’nin uygulanmasının Kerkük’ün sorunlarını çözmeyeceğini iddia ederek, “Türkmenlerin hazır olmadığı bir ortamda 140. Madde’nin Erbil ile Bağdat tarafından gündeme getirilmesine karşıyız. Bu madde daha önce gündemden kalkmıştı ve uygulanması başarısız olmuştu” dedi.

Turan, maddenin uygulanması halinde kentte iç savaş çıkacağına dair uluslararası raporlar olduğunu öne sürdü.

140. MADDE NEDİR?

Irak Anayasası’nın 140. Maddesi, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin Erbil’e mi yoksa Bağdat’a mı bağlanacağı konusunun referandumla belirlenmesini ön görüyor.

Söz konusu bölgelerdeki Kürtler, devrik Irak rejimi lideri Saddam Hüseyin döneminde farklı bölgelere sürülerek yerlerine Araplar yerleştirilmişti. Baas yönetiminin Araplaştırma politikası geride büyük bir yıkım bırakırken, rejimin devrilmesi sonrası yapılan anayasada 140. Maddeyle yapılanların tazmin edilmesi kararlaştırıldı.

Araplaştırma, tehcir ve tenkil politikasına rağmen Kerkük Kürdistani kimliğini korumayı başardı. Kerkük'te nüfusun büyük çoğunluğunu Kürtler oluşturuyor. Kürtlerden sonra Araplar, son sırada ise Türkmenler geliyor.

Muhammed Şiya Sudani başkanlığında kurulan yeni Irak hükümetiyle ilgili görüşmelerde 140. Madde, Kürdistan Bölgesi’nin uzlaşı için şart koştuğu öncelikli maddelerden biriydi.

Irak Adalet Bakanı Xalid Şiwani, Başbakan Sudani’nin talimatıyla 140. Madde’nin uygulanması için bir yüksek komisyon kurulduğunu ve 10 gün içinde toplanarak 140. Maddeyle ilişkili tarafların tazmin edilmesi için bütçe taslağı oluşturacağını söyledi.

Komisyon, bütçe taslağını Bakanlar Kurulu’na sunarak genel bütçeye eklenmesini sağlayacak.

25 Eylül 2017’de yapılan Kürdistan Bağımsızlık Referandumu’nda Kerkük başta olmak üzere bütün Kürdistani bölgelerde sandık kurulmuştu. Referandum sonucunda Kerkük ve diğer bölgelerin tamamı ‘Evet’ yönünde oy kullanmıştı.