Urfa’da patlama: 4 yaralı

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Akçakale'ye bağlı Süleymanşah Mahallesi'nde yaşandı.

6 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Patlamanın neden kaynakladığının araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Kaynak: İHA)