Urfa’da patlama: 6 yaralı

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Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Akçakale'ye bağlı Süleymanşah Mahallesi'nde yaşandı.

6 katlı bir binanın zemin katındaki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Patlama nedeniyle bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 6 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Patlamanın neden kaynakladığının araştırıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, patlamada 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtilerek, “04.12.2022 tarihinde saat 08.40 civarında Akçakale ilçesi Süleymanşah Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Akkuş Apartmanı'nda ilk belirlemelere göre kalorifer kazanından kaynaklanan bir patlama meydana gelmiştir. Olay bölgesine itfaiye, emniyet, sağlık ve AFAD arama kurtarma ekipleri yönlendirilmiştir. Olayda 6 vatandaşımız hafif yaralı olarak sağlık ekipleri gözetimine alınmıştır. Olayda can kaybı yoktur, yalnızca maddi hasar oluşmuştur” ifadelerine yer verildi. (Kaynak: İHA)