Politika

Rebwar Talabani: Kerkük'ün kaderi referandum ve nüfus sayımıyla belirlenmeli

140. Madde Çalışmalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Rebwar Talabani, Kerkük’teki bazı parti ve tarafların, dış güçlerin nüfuzu nedeniyle 140. Madde’nin olduğu gibi uygulanmasına karşı çıktığını söyledi.
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kürdistan Rebwar Talabani Kerkük 140 madde

KERKÜK (K24)

K24’e konuşan 140. Madde Çalışmalarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Rebwar Talabani, 140. Madde’nin hiçbir ulus ve bileşene zarar vermediğini, aksine herkesin haklarını elde etmesini sağlayacağını belirtti.

Talabani, “140. Madde’nin sonucunun referandum ve nüfus sayımıyla belirlenmesini talep ediyoruz” dedi.

Kerkük’teki Türkmen partilerinin 140. Madde’nin uygulanmasına karşı çıkmasıyla ilgili ise Talabani, “Dış siyasi ajandayla hareket eden bazı siyasi partiler var, bunların Irak’a dair bir aidiyetleri yok” ifadesini kullandı.

“Kerkük’ün Kürdistani kimliğinin varlığı, diğeri ulusları kabul etmeme anlamına gelmiyor” diyen Talabani, “Kerkük Kürdistani bir bölgedir ve 100 yıldır Irak’ta başa geçen hükümetler ardı ardına Kerkük’ün demografisini değiştirmiştir” şeklinde konuştu.

Rebwar Talabani, Kerkük’ün durumunun normalleştirilip nüfus sayımı yapılmasını talep ettiklerini belirterek, “140. Madde’de belirtildiği gibi üç aşamada referandum yapılarak Kerkük’ün kaderi tayin edilmelidir” dedi.

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