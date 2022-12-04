Politika

Türkiye İçişleri Bakanlığı: DAİŞ'in maliye emiri yakalandı

Türkiye İçişleri Bakanlığı, DAİŞ'in maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 kişinin yakalandığını açıkladı.
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suriye DAİŞ Suriye terör örgütü

HABER MERKEZİ

Türkiye İçişleri Bakanlığı, "Suriye'nin Cerablus ve Bab bölgelerinde yapılan operasyonlarda terör örgütü DAİŞ'in sözde maliye emirinin de aralarında bulunduğu 18 terörist yakalandı" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Suriye Cerablus ve El Bab bölgesinde, Antep İl Jandarma Komutanlığı takip ve koordinesinde; 13 DAİŞ’li ile 5 YPG’linin yakalandığını belirtti.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; patlamaya hazır 10 kg el yapımı patlayıcı içerikli bomba düzeneği, 4 adet bomba elektronik devre kartı, 1 adet kalaşnikov piyade tüfeği, 1 adet tabanca ve 253 adet fişek ele geçirilmiştir.

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