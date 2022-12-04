Politika

İran Başsavcısı: Ahlak polisi lağvedildi

İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkedeki “ahlak polisi”nin lağvedildiğini açıkladı.
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İran İran ahlak polisi irşad devriyeleri

HABER MERKEZİ

AFP’nin aktardığı gelişmeye göre, 22 yaşındaki Kürt kadını Jina Emini’nin “başörtüsü kurallarına uymadığı” gerekçesiyle “ahlak polisi” tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesiyle başlayan protestoların sürdüğü İran’da Başsavcı, ahlak polisinin lağvedildiğini açıkladı.

ISNA haber ajansının aktardığına göre, İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri “Ahlak polisinin yargıyla bir ilgisi yok” diyerek lağvedildiğini açıkladı.

Eylül ayından bu yana süren ve 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolarla ilgili Başsavcı Muntazeri, dün yaptığı açıklamada da zorunlu başörtüsü uygulamasına ilişkin çalışma yapıldığını ve yakın bir zamanda sonucun açıklanacağını söylemişti.

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