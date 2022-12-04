Politika

İngiltere Başkonsolosu: Kürdistan Bölgesi’yle güçlü ilişkilerimiz var

İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu Hunt, ülkesinin Kürdistan Bölgesi’yle güçlü ilişkilere sahip olduğunu söyledi.
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kürdistan Mesrur Barzani David Hunt İngiltere

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, görev süresinin dolması nedeniyle veda ziyaretinde bulunan İngiltere’nin Erbil Başkonsolosu David Hunt’ı kabul etti.

Başbakan, görev süresi boyunca Kürdistan Bölgesi ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkilerin gelişmesi için yaptığı çalışmalardan dolayı Hunt’a teşekkür ederek, gelecekteki görevlerinde kendisine başarılar diledi.

Başkonsolos Hunt, ülkesi ile Kürdistan Bölgesi arasındaki güçlü ilişkilere vurgu yaparak, özellikle Başbakan Mesrur Barzani’nin bu yılın Nisan ayında İngiltere’ye yaptığı ziyaretin, iki taraf arasındaki ilişkiler açısından bir dönüm noktası olduğunu kaydetti.

David Hunt, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ilgili kurumlarının, başkonsoloslukla olan işbirliği için de teşekkür etti.

9. hükümet kabinesinin yaptığı reformlar, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümünün önemi, Irak ve Kürdistan Bölgesi’nin güvenlik, istikrar ve egemenliğinin korunması gibi konular da görüşmede ele alındı.

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