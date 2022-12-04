Trump: 2020 başkanlık seçimleri iptal edilsin ve anayasa feshedilsin

HABER MERKEZİ

Eski ABD Başkanı Donald Trump sosyal paylaşım platformu Truth Social’da yaptığı bir paylaşımda, “2020 başkanlık seçimlerinde meydana gelen bu tür ve büyüklükteki sahtekarlık, Anayasa’da yer alanlar da dahil olmak üzere tüm kural ve düzenlemelerin geçersiz kılınmasına izin verir” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Andrew Bates ise, Trump’ın sözlerini eleştirerek evrensel olarak kınanması gerektiğini söyledi.

Bates açıklamasında konuya ilişkin şunları söyledi;

“ABD’yi yalnızca kazandığınız zaman sevemezsiniz. ABD Anayasası, 200 yılı aşkın bir süredir ülkemizde özgürlüğü ve hukukun üstünlüğünü garanti eden kutsal bir belgedir. Anayasa, hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar ABD halkını bir araya getiriyor ve seçilmiş liderlerimiz onu destekleyeceklerine yemin ediyorlar. Güçlerini kötüye kullanan ve temel hakları çiğneyen bencil despotları yenmek için hayatlarını feda eden tüm ABD’lilerin nihai anıtıdır.”

Trump, geçtiğimiz ay 2024 başkanlık seçimleri için adaylığını resmen açıkladı.