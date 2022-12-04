Neçirvan Barzani ve Hollanda Başkonsolosu’ndan ilişkileri geliştirme vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Hollanda’nın yeni Erbil Başkonsolosu Yako Birendz’i kabul etti.

Yeni görevinden dolayı Yako Birendz’i tebrik eden Neçirvan Barzani, kendisine başarılar diledi.

Taraflar, başta tarım olmak üzere ikili ilişkileri geliştirilmesinden yana olduklarını vurguladı.

Neçirvan Barzani ayrıca, DAİŞ’le mücadelede Kürdistan Bölgesi’ne desteğinden dolayı Hollanda hükümetine teşekkür etti.