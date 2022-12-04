Politika

Irak: 18 binden fazla tarihi eser geri getirildi

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırılan 18 binden fazla tarihi eserin Irak’a geri getirildiğini söyledi.
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Irak Irak Fuad Hüseyin tarihi eserler

HABER MERKEZİ

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, başkent Bağdat’ta düzenlenen 6. Kadim Medeniyetler Forumu’nun açılışında konuştu.

Irak medeniyetlerinin geçmişte çeşitli tehditlere maruz kaldığını belirten Hüseyin, “Medeniyet abidelerinin yıkılmasında terörün parmağı var. Ancak bu terör eylemleri tarihi yok edemez” dedi.

Irak hükümetinin tarihi eserlere yönelik sabotajları durdurmak için çaba sarf ettiğini, çalınan eserlerin iadesi için ikili işbirliğini güçlendirmeyi umduklarını vurgulayan Hüseyin, Irak’tan kaçırılan 18 binden fazla tarihi eserin ülkeye geri getirildiğini ifade etti.

Irak Dışişleri Bakanı, iade edilen söz konusu eserlerin hangi zaman diliminde ve nereden getirildiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

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