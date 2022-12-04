Politika

Ezgi Mola, Jina Emini’yi andı, siyasi partilere çağrıda bulundu

Oyuncu Ezgi Mola, Altın Kelebek Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Jina (Mahsa) Emini protestolarının ardından İran'da 'Ahlak Polisi'nin kaldırılmasını hatırlatarak, TBMM'deki tüm partilere seslendi.
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Ezgi Mola
Ezgi Mola
türkiye Ezgi Mola Jina Emini Kadın hakları

HABER MERKEZİ

Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, ‘En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu’ ödülünü alan Ezgi Mola, sahnede kadın cinayetleri için tüm milletvekillerine çağrı yaptı.

Cem Yılmaz’ın yönettiği dijital platform dizisi Erşan Kuneri’de ‘Alev’ karakterini canlandıran Ezgi Mola, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde, ‘En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu’ ödülünü aldı.

Sahneye ödülünü almaya gelen Ezgi Mola, İran’da Jina Emini’nin öldürülmesinin ardından kadınların başlattığı protestoların sonrasında, dün alınan kararla ahlâk polisinin kaldırıldığını öğrenmekten tüm kadınlar adına mutlu olduğunu dile getirdi.

Kadın haklarıyla ilgili görüşlerini her fırsatta dile getiren Mola, Türkiye’de de kadın cinayetleri konusunda, bu tür güzel gelişmeler beklediklerini söyledi.

Ezgi Mola, “Bu güzel haberlerin bizim ülkemizde de yaşanmasını istiyorum. TBMM’de, kimsenin görüşüyle ilgilenmiyorum; kadınlar için tüm canlılar için eşit yaşam hakkının olduğu bir yasa çıkarılmasını diliyorum” dedi.

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