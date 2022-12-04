Spor

Senegal’i 3-0 yenen İngiltere çeyrek finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, son 16 turu maçında Senegal'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi ve son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.
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dünya İngiltere Senegal Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

İngiltere ile Senegal, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştı.

Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

İngilizlere galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Jordan Henderson, 45+3. dakikada Harry Kane ve 57. dakikada Bukayo Saka kaydetti.

İngiltere 10 Aralık'taki çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.

2018 Rusya'da dördüncü olan İngilizler, Katar'daki kupada B Grubu'nu zirvede bitirmişti. İngiltere'de Raheem Sterling ailevi nedenlerden dolayı maç kadrosunda yer almadı.

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