Senegal’i 3-0 yenen İngiltere çeyrek finale yükseldi
HABER MERKEZİ
İngiltere ile Senegal, 2022 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda kozlarını paylaştı.
Al Bayt Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İngiltere 3-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
İngilizlere galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Jordan Henderson, 45+3. dakikada Harry Kane ve 57. dakikada Bukayo Saka kaydetti.
İngiltere 10 Aralık'taki çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak.
2018 Rusya'da dördüncü olan İngilizler, Katar'daki kupada B Grubu'nu zirvede bitirmişti. İngiltere'de Raheem Sterling ailevi nedenlerden dolayı maç kadrosunda yer almadı.