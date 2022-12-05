Evine hırsız giren Sterling, Katar’dan ayrıldı

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Olay Cumartesi gecesi gerçekleştiğinde Raheem Sterling'in eşi ve üç küçük çocuğu evdeydi.

Milli takım teknik direktörü Gareth Southgate, Senegal karşısında 3-1 galibiyet aldıkları tur maçının ardından düzenlediği basın toplantısında, Sterling'in Londra'ya döndüğünü doğruladı.

“Bazen futbol hayattaıki en önemli şey değildir” diyen Southgate, “Aile her şeyden önce gelmelidir.Kendisine biraz alan tanımak istedik. Önümüzdeki birkaç gün gelişmelere bakacağız “ ifadelerini kullandı.

Sterling'in takım arkadaşı Declan Rice da, "Bu sabah kendisini kahvaltıda gördüm, ardından teknik direktörümüz bize Sterling'in evde bazı sorunlar yaşadığını söyledi. Hepimiz ona bir mesaj gönderdik" açıklaması yaptı.

İngiltere'nin bir sonraki maçı, Fransa'yla oynayacağı çeyrek final karşılaşması 10 Aralık Cumartesi olacak.

Sterling, İngiltere Milli Takımı Katar'dayken ekibini bırakarak İngiltere'ye dönen ikinci oyuncu oldu. 30 Kasım'da da Arsenal oyuncusu Ben White, kişisel sebepleri göstererek Katar'dan ayrılmıştı.

Sterling'in o dönem yaşadığı evine Kasım 2018'de de üç kişi girmeye çalışmış; bu kişilerin hırsızlık amacıyla Cheshire'daki başka evleri de hedef aldığı ortaya çıkmıştı. Olayın ardından üç kişi hapis cezası almıştı.

Chelsea oyuncusu olan 27 yaşındaki Sterlin, İngiltere'nin ilk grup maçında İran'a karşı bir gol atmış; 6-2 biten maçın ardından 0-0 biten ABD maçında da oynamıştı. Ancak Galler maçında Southgate, Sterling'i ilk 11'e almamıştı.