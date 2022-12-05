Kripto paralarda yükseliş

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Kripto para borsası FTX'in iflasının yarattığı sarsıntının etkisini kaybetmesi, dolardaki zayıflamayla birleşince Bitcoin haftaya yükselişle başladı.

Bu sabah itibarıyla Bitcoin günlük yüzde 1.8 yükselerek 17.344 dolara çıktı. Ethereum ise yüzde 2.9'luk yükselişle 2.300 doları gördü.

Binance Coin haftaya yüzde 1.4'lük yükselişle başlarken, Ripple yüzde 0.7, Dogecoin yüzde 1.3, Cardano (ADA) ise yüzde 1.1 değer kazandı.

Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada, enflasyonla mücadelenin uzun bir süre daha devam edeceğini belirterek, "Enflasyonu düşürmeye yetecek sıkılaşma düzeyine yaklaşırken faiz artış hızımızı biraz yumuşatmak mantıklı. Faiz artış hızımızı yavaşlatmamızın zamanı aralık toplantısında gelebilir" demişti.

Piyasalar halihazırda aralıkta Fed'in frene basarak 50 baz puanlık faiz artırımına gitmesini bekliyordu. Powell'ın son sözlü yönlendirmeleri bu beklentiyi güçlendirdi.