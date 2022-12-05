Yaşam

İstanbul’da tramvay ile otobüs çarpıştı: 4'ü ağır 19 yaralı

İstanbul Alibeyköy'de tramvay ile İETT otobüsünün çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.
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HABER MERKEZİ

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Alibeyköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde, sabah saatlerinde İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı.

İş saati olması nedeniyle hem otobüs hem de tramvay oldukça kalabalıktı.

Kaza nedeniyle tramvay raydan çıkarken otobüs de yoldaki başka bir araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle camlar kırıldı, büyük hasar oluştu.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Cibali-Üniversite istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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