Politika

İran'da 'başörtüsü kuralına uyulmadığı' gerekçesiyle lunapark kapatıldı

İran'ın başkenti Tahran'da bir alışveriş merkezine ait lunapark, "zorunlu başörtüsü kuralına uyulmadığı" gerekçesiyle mühürlendi.
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İran Tahran İran lunapark başörtüsü

HABER MERKEZİ

Tabnak Haber Ajansı'na göre, Tahran'ın Tahranpars bölgesinde bulunan Elmas Alışveriş Merkezi'nin bir bölümü kapatıldı.

Söz konusu karar, zorunlu başörtüsü yasasına muhalefet edildiği gerekçesiyle yargı makamları tarafından alındı.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Elmas Alışveriş Merkezi yerleşkesindeki lunapark çalışanlarının zorunlu başörtüsü kuralına uymadığı görülmüştü.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle" gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Kürt kadın Jina Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Dün İran Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, "ahlak polisi"nin lağvedildiğini açıkladı.

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