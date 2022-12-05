Ekonomi

3 ülkeden Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına destek

Polonya, Litvanya ve Estonya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Bakanları, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.
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dünya Polonya Estonya Litvanya Rus petrolü tavan fiyat

HABER MERKEZİ

Üç ülkenin bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, söz konusu kararın uzun müzakereler sonucu alındığı belirtildi.

Kararla Rus petrolüne uygulanan yaptırımların etkinlik kazanacağına dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanması kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Teklifimiz üzerine getirilen tavan fiyat, her 2 ayda bir gözden geçirilecek. Rusya'nın petrol satışlarından elde ettiği karı tamamen durdurmak için daha fazla çalışacağımızın altını çiziyoruz."

Açıklamada, tavan fiyat uygulamasının Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına karşı atılmış adımlardan yalnızca biri olduğu vurgulanarak, Moskova'nın dondurulan varlıklarını kullanmak da dahil diğer seçeneklerin değerlendirilerek Kiev'e desteğin sürmesi gerektiğinin altı çizildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, 2 Aralık'ta Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmaya varmıştı.

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