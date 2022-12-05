İran’da grev çağrısı: Alışveriş yapmayın

HABER MERKEZİ

İranlı aktivist gruplar, ülkede ahlak polisinin lağvedileceğinin açıklanmasının ardından yeniden protesto ve grev çağrısı yaptı.

İran takvimine göre, Azar ayının 14'üncü ile 16'ncı günleri arasında yapılacak üç günlük grevle ülke ekonomisindeprotestoların etkisinin hissedilmesi amaçlanıyor.

İran bankacılık sisteminde para dolaşımının önlenmesi amacıyla vatandaşlara önümüzdeki üç gün boyunca alışveriş yapmamaları çağrısında bulunuldu.

Aktivistler, özellikle büyük şehirlerdeki çarşılar gibi ekonomik merkezlerde, mümkün olduğu kadar çok dükkanın önümüzdeki Çarşamba gününe kadar kapalı kalması gerektiğini vurguladı.

İranlılara günlük para akışının engellenmesi ve bankacılık sistemine darbe vurulması amacıyla grev süresince alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan aktivistler, büyük kentlerdeki pazar ve dükkanların kapalı kalmasını istedi.

Doğu Kürdistan (Rojhilat) İnsan Hakları Örgütü Hengaw’ın paylaştığı videolarda, esnafın kepenk kapattığı görülüyor.

Kuzaran city in the province of Kermanshah (Kermashan) joined the widespread strikes for the first time.



Monday, December 5, 2022#JinaAmini#Kurdistan#IranRevolution2022 pic.twitter.com/pStY8gziot — Hengaw Organization for Human Rights (@Hengaw_English) December 5, 2022

AHLAK POLİSİ TARTIŞMASI

İran'da Başsavcı'nın hafta sonu kadınların İslami kılık kıyafet kurallarına uygun şekilde giyinip giyinmediğini denetlemekle yükümlü emniyet birimi olan ahlak polisinin lağvedileceğini açıklaması ülkede tartışmalara neden oldu.

Söz konusu girişim bazı protestocular tarafından İran kadın hareketinin başarısı olarak değerlendirilirken, bazı protestocular ise 40 yılı aşkın süredir yürürlükte olan başörtüsü zorunluluğunun halen geçerli olduğuna dikkat çekerek bu adımın yetersiz olduğu değerlendirmesi yapıyor.

Birçok siyasi gözlemciye göre de ahlak polisinin lağvedilmesi rejimin ülkede protestoların yatıştırılması için kullandığı bir taktik.

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad döneminde oluşturulan ahlak polisi, 22 yaşındaki Kürt kadın Jina (Mahsa) Emini'nin hayatını kaybetmesi ile yeniden gündeme gelmişti. Emini, “kılık kıyafet kurallarına uygun örtünmediği” gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınması sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, genç kadının 16 Eylül'deki ölümü ülke genelinde protestolara yol açmıştı.

İnsan hakları örgütleri, öldürülen gösterici sayısının 450’ye yaklaştığını belirtirken, İran resmi kaynakları 300 dolayında kişinin hayatını kaybettiğini ifade ediyor.