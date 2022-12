İran’da grev çağrısı: Alışveriş yapmayın

HABER MERKEZİ

İranlı aktivist gruplar, ülkede ahlak polisinin lağvedileceğinin açıklanmasının ardından yeniden protesto ve grev çağrısı yaptı.

İran takvimine göre, Azar ayının 14'üncü ile 16'ncı günleri arasında yapılacak üç günlük grevle ülke ekonomisindeprotestoların etkisinin hissedilmesi amaçlanıyor.

İran bankacılık sisteminde para dolaşımının önlenmesi amacıyla vatandaşlara önümüzdeki üç gün boyunca alışveriş yapmamaları çağrısında bulunuldu.

Aktivistler, özellikle büyük şehirlerdeki çarşılar gibi ekonomik merkezlerde, mümkün olduğu kadar çok dükkanın önümüzdeki Çarşamba gününe kadar kapalı kalması gerektiğini vurguladı.

İranlılara günlük para akışının engellenmesi ve bankacılık sistemine darbe vurulması amacıyla grev süresince alışveriş yapılmaması çağrısında bulunan aktivistler, büyük kentlerdeki pazar ve dükkanların kapalı kalmasını istedi.

Doğu Kürdistan (Rojhilat) İnsan Hakları Örgütü Hengaw’ın paylaştığı videolarda, esnafın kepenk kapattığı görülüyor.

Kuzaran city in the province of Kermanshah (Kermashan) joined the widespread strikes for the first time.



Monday, December 5, 2022#JinaAmini#Kurdistan#IranRevolution2022 pic.twitter.com/pStY8gziot