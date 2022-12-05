Spor

Ronaldo’nun yeni takımı belli oldu

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllığına anlaşma sağladı.
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dünya Cristiano Ronaldo Al-Nassr Manchester United

HABER MERKEZİ

Manchester United, takımı sert sözlerle eleştiren Cristiano Ronaldo ile yollarını karşılıklı anlaşılarak ayrıldığını açıklamıştı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden 37 yaşındaki yıldızın, yeni takımı belli oldu.

İspanyol gazetesi Marcan'ın haberine göre Ronaldo, Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Portekizli yıldız oyuncunun 2,5 yıllık sözleşme için toplam 500 milyon euro kazanacağı belirtildi.

Ronaldo'nun 1 Ocak itibariyle 2,5 yıllığına Al-Nassr forması giymesi bekleniyor.

Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde Manchester United'dan ayrılığı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yeni bir meydan okuma için doğru zaman. Manchester United'ı çok seviyorum ve bu asla değişmeyecek. Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından, sözleşmemizi sona erdirmek için karşılıklı olarak anlaştık. Manchester United'a gelecekte en iyisini diliyorum."

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