KDP hükümet ve parlamentodaki önemli görevlere yeni isimler belirledi

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Parlamentosu ve hükümetteki bazı makamlara yeni isimler belirledi.

KDP Merkez Komitesi, KDP 14. Kongresi'nde bolitbüro üyeliğine seçilen isimlerin hükümet ve parlamentodaki görevlerinden istifa etmesine karar vermişti.

Söz konusu politbüro üyelerinin parlamento ve hükümetteki görevlerine yeni isimler atandı.

KDP’nin ayrıca şube ve büroları düzeyinde çeşitli iç değişiklik yaptığı ifade edildi.

Buna göre, Kürdistan Parlamentosu Başkan Yardımcılığına Hemin Hewrami’nin yerine Zana Mela Halid belirlendi.

Yeni görevlere atanan diğer isimler şöyle:

Ahmed Kani - Vakıflar ve Din İşleri Bakanı

Rebwar Babkeyi – KDP Kürdistan Parlamentosu Grubu Başkanı

Abdulhalik Bapiri - Peşmerge Bakan Yardımcısı

Ari Nanekeli ve Çiya Herki – KDP Erbil Şube Başkan Yardımcıları

Öte yandan, KDP’nin Süleymaniye, Germiyan, Ninova, Şêxan, Akre ve Duhok yöneticilerinde de değişikliğe gidildi.

KDP 3-6 Kasım tarihlerinde 14’üncü Kongre’sini gerçekleştirmişti. Kongre’de Başkan Barzani yeniden KDP Başkanı seçilirken, Neçirvan Barzani ile Mesrur Barzani de Başkan Yardımcıları olarak seçilmişti.

Kongrede KDP’nin iç tüzük ve programının yanı sıra partinin yönetim organlarında da değişikliğe gidildi. Başkanlık Konseyi, Merkez Komite olarak değiştirilirken, Yönetim Kurulu ve Politbüro üyelerinin Merkez Komite tarafından belirlenmesine karar verildi.