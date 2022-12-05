Politika

BAE lideri Katar Emiri ile bölgesel gelişmeleri görüştü

BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Katar Emiri Al Sani ile bölgesel gelişmeleri ve Körfez ülkeleri arasındaki ortak çalışma sisteminin güçlendirilmesini ele aldı.
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ortadoğu Muhammed bin Zayid Al Nahyan Temim bin Hamed Al Sani BAE Katar

HABER MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bölgesel gelişmeleri ve Körfez ülkeleri arasındaki ortak çalışma sisteminin güçlendirilmesini ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, halihazırda Katar'ın başkenti Doha'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Al Nahyan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir araya geldi.

Kardeşlik ilişkilerini, iş birliğini ve Körfez ülkeleri arasındaki ortak çalışma sistemini güçlendirmenin önemini ele alan ikili, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortak öneme sahip meseleleri görüştü.

Görüşmenin başında kuruluşunun 51. yıl dönümü münasebetiyle BAE'yi tebrik eden Katar Emiri Al Sani, ziyaretin iki kardeş ülke arasındaki ortak iş birliğinin geliştirilmesine ve daha geniş boyutlara taşınmasına katkıda bulunmasını umduğunu ifade etti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan da Katar Emiri ve halkını, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliğinde gösterdikleri başarı nedeniyle tebrik etti.

Al Nahyan, "Bu başarı, Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri ve Arap dünyası için bir gururdur" ifadesini kullandı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan bugün sürpriz bir ziyaretle Katar'a gelmişti.

 

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