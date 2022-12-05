Moldova'nın kuzeyine füze düştü

HABER MERKEZİ

Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır polisinin ülkenin kuzeyindeki Briceni kenti yakınlarına düşmüş bir füze bulduğunu kaydetti.

Füzenin düştüğü yerin bir yeşillik alan olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, genel prosedür doğrultusunda güvenlik kordonu altına alınan alana bomba imha uzmanlarının çağrıldığını bildirdi.

Söz konusu füzenin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkinse bir açıklama henüz yapılmış değil.

Daha önce kasım ayında, Polonya’nın Ukrayna sınırı yakınlarına bir roket düşmüştü.