Politika

Moldova'nın kuzeyine füze düştü

Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır polisinin ülkenin kuzeyine bir füze düştüğünü belirlediğini duyurdu. Füzenin kime ait olduğuna ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
dünya Polonya Moldova Rusya Füze

HABER MERKEZİ

Moldova İçişleri Bakanlığı, sınır polisinin ülkenin kuzeyindeki Briceni kenti yakınlarına düşmüş bir füze bulduğunu kaydetti.

Füzenin düştüğü yerin bir yeşillik alan olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı, genel prosedür doğrultusunda güvenlik kordonu altına alınan alana bomba imha uzmanlarının çağrıldığını bildirdi.

Söz konusu füzenin hangi ülkeye ait olduğuna ilişkinse bir açıklama henüz yapılmış değil.

Daha önce kasım ayında, Polonya’nın Ukrayna sınırı yakınlarına bir roket düşmüştü.

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