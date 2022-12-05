Ukrayna’da bazı kentlerde patlama sesleri
HABER MERKEZİ
Ukrayna haber ajansları ve televizyonları, ülkenin çeşitli bölgelerinden patlama haberleri geçerken Ukrayna'nın tamamında hava saldırısı sirenleri çaldığı aktarıldı.
UNIAN ajansı, Odessa'daki patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığını okurlarıyla paylaştı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Odessa bölgesindeki saldırılar sonucunda iki altyapı tesisinin zarar gördüğünü belirtti.
Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre Odessa, Jitomir ve Kirovograd bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.
Bu arada NetBlocks adlı küresel internet izleme servisinin aktardığına göre Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde internet erişiminde sorunlar yaşanmaya başlandı.