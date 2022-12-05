Politika

Ukrayna’da bazı kentlerde patlama sesleri

Kharkiv ve Odessa kentleri ile Çerkassı, Vinnitsa, Kirovograd, Lviv, Ternopol ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri geldiği bildirildi.
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Foto: AFP
Foto: AFP
dünya Ukrayna Kharkiv patlama sesi

HABER MERKEZİ

Ukrayna haber ajansları ve televizyonları, ülkenin çeşitli bölgelerinden patlama haberleri geçerken Ukrayna'nın tamamında hava saldırısı sirenleri çaldığı aktarıldı.

UNIAN ajansı, Odessa'daki patlamanın ardından büyük bir yangın çıktığını okurlarıyla paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kirill Timoşenko, Odessa bölgesindeki saldırılar sonucunda iki altyapı tesisinin zarar gördüğünü belirtti.

Ukrayna basınına yansıyan haberlere göre Odessa, Jitomir ve Kirovograd bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bu arada NetBlocks adlı küresel internet izleme servisinin aktardığına göre Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde internet erişiminde sorunlar yaşanmaya başlandı.

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