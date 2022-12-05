Politika

Başbakan, Kesnezani Tarikatı lideri ile bir araya geldi

Başbakan Mesrur Barzani, Kadiri Tarikatının Kesnezani kolunun lideri Şeyh Nehro Kesnezani ile bir araya geldi.
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kürdistan Mesrur Barzani Şeyh Nehro Kesnezani

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kadiri Tarikatının Kesnezani kolunun postnişini Şeyh Nehro Kesnezani ile bir araya geldi.

Başkent Erbil’deki görüşmede, Kürdistan Bölgesi'ndeki farklı topluluklar arasında hoşgörü ve barış içinde bir arada yaşama kültürünün teşvik edilmesine vurgu yapıldı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki genel durumun yanı sıra Irak ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki birlikte yaşam kültürü değerlendirildi.

Şeyh Nehro Kesnezani, babası Şeyh Muhammed Kesnezani’nin 2020 yılının temmuz ayında yaşamını yitirmesinin ardından tarikatın postnişini olmuştu.

Süleymaniye merkezli Kesnezani tarikatının, Irak’ın yanı sıra Türkiye, İran, Avrupa, ABD ve Arap ülkelerinde çok sayıda üyesi bulunuyor.

 

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