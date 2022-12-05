Hırvatistan penaltılarla çeyrek finale yükseldi

HABER MERKEZİ

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.

Heyecanın yüksek olduğu maçın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Ardından maçta uzatmalara gidildi. Her iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maçın kaderini penaltı vuruşları belirledi. Penaltı atışlarında üst tura yükselen takım Hırvatistan oldu.

Mücadelede ilk gol Japonya'dan 43. dakikada Maeda'dan geldi.

Ardından 55. dakikada Hırvatistan'dan Perisic skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Mücadelenin normal süresi bu gollerle beraber 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve penaltı vuruşlarında Hırvatistan, Japonya'ya 3-1'lik üstünlük kurdu ve adını çeyrek finale yazdırdı.