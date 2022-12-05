Spor

Hırvatistan penaltılarla çeyrek finale yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
ortadoğu Japonya Hırvatistan FIFA 2022 Dünya Kupası

HABER MERKEZİ

2022 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda, normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan maçta Japonya'ya penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Hırvatistan çeyrek finale yükseldi.

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Turnuvada son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan kozlarını paylaştı.

Heyecanın yüksek olduğu maçın normal süresi 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Ardından maçta uzatmalara gidildi. Her iki uzatma devresinde de gol sesi çıkmayınca maçın kaderini penaltı vuruşları belirledi. Penaltı atışlarında üst tura yükselen takım Hırvatistan oldu.

Mücadelede ilk gol Japonya'dan 43. dakikada Maeda'dan geldi.

Ardından 55. dakikada Hırvatistan'dan Perisic skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Mücadelenin normal süresi bu gollerle beraber 1-1'lik eşitlikle tamamlandı ve penaltı vuruşlarında Hırvatistan, Japonya'ya 3-1'lik üstünlük kurdu ve adını çeyrek finale yazdırdı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv