Kılıçdaroğlu: Korkuyla devlet yönetilmez

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) bütçe görüşmelerinde konuştu.

"Bütçe dediğimiz belge maliye açısından bir ülkenin ekonomisi açısından en temel yasadır. Bütçe tasarısının yasalaşması için de özel bir prosedür vardır. Başbakan kendi bütçesini özgüvenle anlatırdı. Şimdi başkan soruyor: Komisyon nerede, komisyon burada. Hükümet nerede? Hükümet yok” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Mehmet Uçum. Cumhurbaşkanı danışmanı. 'Bu tek kişilik hükümettir' diyor. Tek kişilik hükümetse gelecek buraya bütçesini savunacak. Halkın oy vermedi atanmışların gelip bizden oy istemesini kabul etmiyoruz. Atanmışlar gelmişler buraya, bütçeyi sunuyorlar. Talimat almadan hiçbir bakan parmağını kaldıramaz. Yangın söndürmeye gidiyorlar. Cumhurbaşkanının talimatı ile yangını söndürmeye başladık diyorlar.”

"PARAYI HARCAYAN İRADE BURAYA GELMİYOR"

CHP lideri, “Tek kişilik hükümetse buraya gelecek onuruyla kendi bütçesinin arkasında duracak… Parayı harcayan irade buraya gelmiyor. Parayı harcayan irade gelmeyince hangi bütçeyi konuşacağız. Çıkın sokağa tam tersi bir tablo var. Sarayda oturan kişi halkın derdini bilemez. Seçilen bir cumhurbaşkanının parlamentoya gelip kendi bütçesini savunmamasını her şeyden önce parlamentoya saygısızlıktır. Halk seni seçtiyse ve parayı verdiyse geleceksiniz burada kendi bütçenizi savunacaksınız” dedi.

"ERDOĞAN ESKİ ERDOĞAN DEĞİL"

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’nin açılış gününde geldiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Hiç kimsenin konuşmadığı ortamda gelip konuşmak istiyor. Birimiz kalkıp konuşunca buraya gelmiyor. Çünkü Erdoğan eski Erdoğan değil ve eleştirilere tahammül edemiyor, doğruları duymak istemiyor. Bakanları da saygı duymuyor hepsi atandı. Soru önergelerimize yanıt vermiyorlar. 701 soru önergesine cevap verilmemiş. Ne demek bu? Sayın Başkan size de söylüyorum, 'Ben milletvekilini takmam, kim oluyor, beni Cumhurbaşkanı atadı, ben istediğim soruya cevap veririm, istediğime vermem' diyor. Siz bu tabloya evet diyorsanız TBMM'nin saygınlığına gölge düşürüyorsunuz demektir. Milletvekillerinin sorularına neden cevap vermiyorsunuz demeniz lazım.”

“NASIL MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİĞİNİZİ DE BİLİYORUM”

Kemal Kılıçdaroğlu, “Hadi Başkan diyemez onu da gayet iyi biliyorum” ifadelerini kullanarak, şunları vurguladı:

“Çünkü başkanı başkan yapan aynı irade. Ben nasıl seçtiğinizi, sizin de nasıl milletvekili seçildiğinizi de biliyorum. Bu bütçe ilkelerden yola çıkarak hazırlanması gereken bir bütçe. Beni dikkatle dinlerseniz anlatacağım size, çocuk ağlamayın, bağırmayın. Bana itiraz ediyorsan gel kürsüye. Bütçeyi parlamento yapar ama bir şey daha yapar, kabul ettiği bütçenin yasalara uygun olarak harcanıp harcanmadığını da denetler. Denetimi de Sayıştay aracılığıyla yapar. Ben söylemiyorum, Anayasa söylüyor. Sayıştay denetledi. Özellikle atananlara sormak istiyorum. Sayıştay, 315 kamu kurumunun faaliyet raporuna baktı. 17 kurumun faaliyet raporu hiç yayımlanmadı.”

CHP Genel Başkanı, “Ne demektir? 17 kurumu yöneten kişiler diyor ki bırakın ya ne demek Sayıştay... Siz bunu içinize sindiriyorsunuz, zaten sorun buradan başlıyor. 32 kurum faaliyet raporu hakkında kullanılan kaynakları Sayıştay'a bilgi vermiyor” şeklinde konuştu.

"BU KORKUYLA DEVLET YÖNETİLMEZ"

Öte yandan “Niye gerçekleri anlatıyorsunuz diye beni suçluyorsunuz?” diye soran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“İnsanda biraz vicdan olur ya. Siz bunları sorguladığınız anda ülkeye demokrasi gelir. Biz değil, biz zaten sorguluyoruz. Siz bunları sorguladığınızda Türkiye'de yolsuzluklar bitmiş olur. Bunları sorgulamıyorsunuz. Sorgulamamak iradeyi ipotek vermek demektir. Bu korkuyla devlet yönetilmez. Hakaret değil, gerçeği söylüyorum. Kul hakkına riayet edeceksin! KÖİ yapıyorsunuz, uyuşturucu baronlarını da size tek tek anlatacağım. KÖİ'lere dolar, Euro garantisi veriyorsunuz. Dünyada enflasyon var diyorlar da getirip bizim milletin sırtına yıkıyorsunuz siz. Mevzuata göre kamu kurumlarının yükümlülüklerini yayımlamaları lazım. Hiçbiri yayımlamıyor. Keşke Başkan izin verse de tek tek her birinizin sorusuna cevap verebilsem. Suç işleniyor. Siz MHP ile beraber getirdiniz. Önce uygulamayı yapıyorlar, bakıyorlar ki kanun gerek, kanun getiriyorlar Meclis'e. Borçlandılar... KKM, 20 Aralık akşamı başladı. 20 Ocak'ta da kanun buraya geldi. Anayasa'da vergi kanunla konulur, kanunla kaldırılır der. Bu ne demektir? Ben Meclis'e ne zaman istesem kanun getiririm benim askerlerim kabul eder, demektir.”

"DEVLET HARCAMALARI KEYFİ YAPILMAZ"

Ayrıca “Devlet harcamaları keyfi yapılmaz” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Devlet dediğiniz kurum liyakatle yönetilir. Devlet, bir kişinin iradesi ile yönetilmez. Devletin temeli hukuk ilkeleri üzerine kurulur. Harcırah kanununun milli güvenle ne ilgisi var. Nasıl harcıyorlar bu parayı? Sayın başkan 100 lira alacak. Milletvekilleri 92 lira alıyorsunuz. Saray'da çalışanlar kaç lira alıyorlar. Bilmiyorsunuz, ben de bilmiyorum. Niye onlar buna tabi değil? Onları harcırahları daha yüksek. Niye bu kanunlar uygulanmaz. Eğer bir ülkede sarayda çalıştığı için ayrıcalıklı muamele görüyorsa sorunumuz var demektir. İkili bir yapı oluştu ülkede. Artık iki Türkiye var. Biri saray ve şürekasının, beşli çetelerin yaşadığı Türkiye. O Türkiye'de her şey var. Masalar dolup taşıyor. Ejder meyveli smootieler var. Evlatların vakıfları var. Evlatlar birbirlerine çekirdek yollar gibi para gönderiyorlar. Man Adası çil çil paraları var. Bu Türkiye, diğer Türkiye'nin 481 milyarını hortumlamış durumda. O paranın bir kısmıyla inşa ettikleri sistemi ayakta tutabilmek için etrafa atanmışları dizmiş durumdalar. Troll orduları var. Trajik Türkiye'de yaşam mücadelesi var.”

Kılıçdaroğlu, “Pudracılar var, baronlar var. Bu düzenin yarattığı ikinci Türkiye var. Bu Türkiye'de yaşam mücadelesi var, milyonlarca yoksul hatta aç insanlar var. Borçlarını ödeyemediği için intihar edenler var” dedi.

"BU AĞLAMANIZ NE ZAMAN BİTECEK SİZİN?"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Futbol üzerinden anlatıyorum. Ronaldo ve Messi Türkiye için oynayacaklar. Birinci Türkiye'nin ikinci Türkiye'yi sadakaya bağlama programını yırtıp atacaklar. Arkadaşlar niye ağlıyorsunuz, bu ağlamanız ne zaman bitecek sizin? Karşımızda amatörler var. Baronlara geliyorum, dostlarınız olan baronlara geliyorum. 7 kanun çıkardınız. Ben iradenizi ipotek ettiniz derken boşuna demiyorum. Çıkardığınızı 7 kanunu 5 kez uzattınız” dedi.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARININ PARALARINI GETİRİN TÜRKİYE'YE NE YAPARSANIZ YAPIN DEDİNİZ"

“Uyuşturucu kaçakçılarının paralarını getirin Türkiye'ye ne yaparsanız yapın dediniz” diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“MASAK'a da geleceğim, sen devleti tanımazsın. Halkıma sesleniyorum. Kara para konusunu anlatacağım. Çok açık konuşacağım. Din iman için oy veriyorum diyen vatandaşım da dinlesin. Dünyanın en aşağılık insanları uyuşturucu kaçakçılarıdır. Uyuşturucu insan onurunu yok eder. Uyuşturucu baronları öldürerek zenginleşirler. Dünya bunlarla mücadele etmek için ne yaptı? Kazandıkları parayı sisteme sokmaları lazım. Bankaya yasal dayanağınız yoksa yatıramazsınız, başınız belaya girer. Bu baronların milyonlarca doları depolamaları lazım. Hadi depoyu buldun, ama bu para bir şey satın almana yaramıyorsa işine yaramaz. Vergi de almadınız, konudan haberleri bile yok, hayret ediyorum ya. Sisteme sokmadığı sürece baron paranın faydasını görmez.”

"SARAY VE ŞÜREKÂSI ÜLKEYİ BATIRINCA, CARİ AÇIK PATLAYINCA, PARA PEŞİNDE KOŞTU"

Kılıçdaroğlu, “Saray ve şürekâsı ülkeyi batırınca, cari açık patlayınca, para peşinde koştu. Düzgün kimse yatırım yapmayınca kapkaranlık bir şeye izin verdiler. Yeni bir yasa çıkardılar. Paranın nereden geldiğini kimse sormayacak. Parayı getir nasıl getirirsen getir” dedi ve şunları ekledi:

“Akşam eve gidince evlatlarınızı sorun, ben bu kanun için elimi kaldırdım deyin. Türkiye'yi kirli paranın çamaşırhanesi haline getirdiler. Çünkü bir kere mahsus yapmadılar. 2016'dan beri soru sormayacağım yeter ki getir. MASAK devreye girdi, MASAK'ı devre dışı bıraktılar. Türkiye'yi gri listeye aldılar. Bu ülkeye sadece para mı girdi? Hayır. Uyuşturucu parası sahibini de getirdi. Siz uyuşturucunun yolunu biliyor musunuz? Afganistan'dan geçen İran'dan giren uyuşturucuyu biliyor musunuz? Bilemezsiniz, çünkü sizin göreviniz el kaldırıp indirmek. Şu soruyu sorun: 10 yaşındaki çocuk uyuşturucuya nasıl alıştırılır? Mafya lideri geliyor yurt dışından hesaplaşıyorlar. Baronlar burada at koştururken; araya fotoroman malzemesi giriyor. Emniyet güçleri paralize edildi. Emniyet güçlerine baskı yapılıyor. Mert emniyetçilerimiz bu fotoromancıdan bıkmış vaziyette. Bu pisliğin önünü açanları deftere yazdık.”

SÜLEYMAN SOYLU’YA SORULAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sorular yönelten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Soylu’nun Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianameden çıkarılan sanıkların Soylu'nun oğlu ile ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti, Soylu'nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Soylu'nun Türkiye'den gönderdik dediği Sırp uyuşturucu lideri, faaliyetleri yürüttü? Kolombiya'da yakalanan 5 ton kokainin sahibi kim? Çocuğu uyuşturucu kullanan annelerle görüştüm, haberiniz yok sizin. Bağcılar'a gittiniz mi, araştırma raporlarını göndereceğim size. 2022'de 20 araştırma önergesi verdik. Uyuşturucu kullananlar evlatlarımız. Met dedikleri ürün ta Afganistan'dan geliyor. Sınırları yol geçen hanına döndürdünüz. Uyuşturucu Türkiye'ye geliyor, torbacı yakalıyorsunuz. Torbacıyı kullananda sorun, o adamla neden mücadele etmiyorsunuz. Ahlak kavramını çok yıprattınız. Meclis'e Gazi Meclis diyorsunuz. Tarihi de bilmiyorsunuz.”

"BEN UYUŞTURUCUDAN ŞİKÂYET EDİYORUM, SİZ BARONLARINI SAVUNUYORSUNUZ"

Kılıçdaroğlu, “Ben uyuşturucudan şikâyet ediyorum, siz baronlarını savunuyorsunuz. Nasıl olur böyle bir şey? Siz hiç fakir mahallerdeki anne babaları dinlediniz mi? Buraya Gazi Meclis diyorsanız şehit ve gazilerin arasında ayrım yapamazsınız. AKP ve MHP'li vekillerin iradesi ile bir kanun çıktı buradan, yolsuzlukları meşrulaştıran bir kanun. Sizin haberiniz bile yok. Çünkü siz sadece el kaldırıp indiriyorsunuz. Rüşveti, hırsızlığı meşrulaştıran bir kanuna evet dediniz. Gerçekle yüzleşin. İradesini kiralayan kişi parlamentoda milletvekilliği yapamaz. Gelen kanun teklifini okuyacaksınız” ifadelerini kullandı.