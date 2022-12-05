Politika

Kerkük-Ankara uçak seferleri başladı

Kerkük kentinden Ankara'ya doğrudan ilk uçak seferi yapıldı.
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kürdistan Kerkük Ankara uçak seferi

HABER MERKEZİ

Kerkük Havalimanı Basın Sorumlusu Herdi Samed yaptığı açıklamada, Irak Hava Yollarının (IHY) Uluslararası Kerkük Havalimanı’ndan Ankara'ya ilk seferini bugün saat 17.00'de gerçekleştirdiğini belirtti.

Kerkük-Ankara arasında başlangıç olarak haftada bir gün sefer yapılacağını aktaran Samed, uçuşların gelecek haftalarda artırılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Daha önce askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı, 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşlarına açılmıştı.

 

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