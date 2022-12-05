TSK’nın operasyonunda 1 binbaşı yaşamını yitirdi

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, ‘Pençe-Kilit’ operasyonu bölgesinde, 05 Aralık 2022 tarihinde, PKK tarafından önceden döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu binbaşı Mehmet Duman’ın yaşamını yitirdiği bildirildi.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan 2022 tarihinden bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.