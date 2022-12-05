Rakibini 4 golle geçen Brezilya çeyrek finale yükseldi

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2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore son 16 turu maçında karşıya geldi.

Turnuvanın ilk maçında sakatlanan Neymar, bu mücadeleyle takıma geri döndü.

Stadyum 974'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısında tam anlamıyla Sambacılar'ın gol şovu vardı. Gecede perdeyi açan isim 7' Vinicius Junior oldu. Brezilya 13. dakikada Neymar'ın penaltıdan bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı.

Bu turnuvadaki ilk golüne imza atan Neymar, Ronaldo ve Pele'nin ardından üç farklı Dünya Kupası'nda gol atan üçüncü Brezilyalı oyuncu oldu.

30 yaşındaki yıldız ayrıca Brezilya tarihinin en çok gol atan ismi Pele'nin (77 gol) rekoruna bir adım daha yaklaştı.

Dakika 29'u gösterirken Richarlison'un güzel golü skoru 3-0'a getirdi. Brezilya böylece Dünya Kupası tarihinde 3-0'lık skora en kısa sürede ulaştığı maçı oynadı. Devrede son söz 36. dakikada Lucas Paqueta'dan geldi: 4-0.

Karşılaşmanın ikinci yarısı daha düşük bir tempoya sahne oldu.

Güney Kore farkı azaltma adına açık ararken beklenen gol 77. dakikada Paik Seung-Ho'dan geldi.

Brezilya'da teknik direktör Tite, kaleci Alisson Becker dahil birçok yıldız ismi kenara aldı.

Clement Turpin'in son düdüğüyle birlikte Brezilya, ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini 4-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Sambacılar, yarı finale yükselmek için Japonya'yı eleyen 2018 finalisti Hırvatistan ile karşılaşacak.