Politika

Zelenskiy: 70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus ordusunun 5 Aralık'ta Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik fırlattığı 70 füzeden çoğunun Ukrayna güçlerince imha edildiğini duyurdu.
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dünya Volodimir Zelenskiy Rusya füze saldırıları Ukrayna

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy, gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, Rus güçlerinin ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtti.

Rus kuvvetlerinin 5 Aralık'ta 70 füze ile Ukrayna'ya saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "70 Rus füzesi fırlatıldı, çoğu düşürüldü. X-101 tipi ve diğer füzeler" dedi.

Zelenskiy, ortak ülkelerin Ukrayna tarafında verdiği hava savunma sistemlerinin etkili bir şekilde çalıştığını ama bunun yeterli olmadığını, daha çok benzer sisteme ihtiyaç duyduklarını kaydederek, "Ancak ne yazık ki hava sahamızda henüz tam güvenlik sağlayamıyoruz. Birkaç isabet oldu. Maalesef mağdurlar var. Bu saat itibarıyla bugün Rus saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi" ifadelerini kullandı.

Rus saldırıları nedeniyle ülkesinde elektrik kesintilerinin sürdüğünü dile getiren Zelenskiy, Kiev olmak üzere birçok bölgede acil durum elektrik kesintilerinin olduğunu kaydetti.

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