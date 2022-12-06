Yaşam

3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji, Van, Bitlis ve Muş için kar yağışı uyarısı yaptı.
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kürdistan kar yağışı Van bitlis muş

HABER MERKEZİ

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kar yağışı uyarısında bulundu.

Yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Van, Bitlis ve Muş çevrelerinde aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi beklenmektedir.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. İl merkezleri için günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Muş’ta 7, Hakkâri’de 4, Van ve Bitlis’te 6 derece olması beklenmektedir.”

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