Politika

Irak, sınırlarına hava savunma sistemi yerleştiriyor

Irak’ın Fransa’dan hava savunma sistemi alarak sınır bölgelerine yerleştireceği bildirildi.
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Irak Irak hava savunma sistemi

ERBİL (K24)

Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Mehdi Teqi Amirli yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran sınırına federal güçlerin konuşlandırılmasının, Irak’ın egemenliği açısından büyük ve önemli bir adım olduğunu söyledi.

Amirli, “Irak Başbakanı ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin bu konudaki toplantıları önemliydi” dedi.

Irak’ın Fransa’dan aldığı hava savunma sisteminin bir partisinin daha beklendiğini söyleyen Amirli, ulaşması halinde sınır bölgelerine yerleştirilerek aktif hale getirileceğini ifade etti.

Amirli ayrıca, Irak’ın diğer bazı ülkelerden de gelişmiş savunma sistemleri alma niyetinde olduğunu kaydetti.

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